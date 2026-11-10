Diseño de oficinas corporativas: cómo remodelar una sede en CDMX

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Cuando las salas de reunión no alcanzan, pero hay escritorios que casi no se usan, conviene revisar cómo está distribuida la oficina antes de buscar más superficie. El diseño de oficinas corporativas parte de analizar qué espacios necesitan los equipos para sus actividades. Para una empresa en Ciudad de México, esa evaluación puede orientar la decisión de remodelar su sede actual o trasladarse.

La remodelación de oficinas en CDMX requiere considerar tanto los cambios que necesita la empresa como las posibilidades del inmueble. El proyecto puede abarcar desde la adecuación de algunos ambientes hasta una intervención sobre instalaciones, distribución y equipamiento. Definir esa escala es parte de la evaluación inicial.

Cuándo renovar la oficina puede ser una alternativa a mudarse

Renovar la oficina actual puede ser una opción a considerar cuando la ubicación es conveniente por la cercanía con clientes, los accesos o los servicios de la zona. También puede estudiarse qué mobiliario y otros recursos existentes están en condiciones de seguir utilizándose.

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La infraestructura técnica requiere una revisión específica. Si es necesario reemplazar instalaciones o resolver limitaciones importantes del inmueble, esos trabajos deben incluirse en la comparación económica con un traslado. Una actualización de acabados tiene un alcance diferente de una intervención que comprende sistemas técnicos.

El contrato de arrendamiento también forma parte de la decisión. Sus condiciones de renovación deben analizarse junto con la inversión necesaria para adaptar el espacio y las alternativas disponibles en otras ubicaciones.

En las oficinas corporativas, estos criterios deben contrastarse con la capacidad del edificio para admitir la propuesta. Si la planta no permite la configuración requerida o la infraestructura exige una inversión difícil de justificar, corresponde incorporar esas limitaciones a la evaluación de permanencia.

Qué revisar primero: distribución y tipos de espacios

La arquitectura corporativa parte de comparar las actividades de los equipos con los ambientes que hay disponibles. Para eso, conviene observar no solo cuántas personas asisten a la oficina, sino también qué espacios usan y para qué actividades. Los registros de ingreso, por ejemplo, no explican si una persona trabaja en un escritorio o permanece en una sala.

La revisión puede organizarse alrededor de cuatro aspectos:

*Distribución: observar la relación entre puestos, salas y áreas de apoyo. Antes de añadir escritorios, conviene identificar qué sectores tienen uso frecuente y cuáles permanecen disponibles.

*Colaboración: considerar el tamaño de los grupos y el tipo de encuentros. Una reunión breve entre pocas personas puede requerir una alternativa distinta de una sala de gran capacidad.

*Concentración: identificar las tareas individuales y las llamadas que necesitan espacios específicos. Esa información aporta criterios para evaluar ambientes de enfoque o cabinas.

*Amenidades: estudiar la función cotidiana de cafeterías, comedores y áreas de encuentro, de acuerdo con las necesidades de los usuarios y la superficie disponible.

Cuando se prevén cambios en los equipos, pueden evaluarse ambientes multipropósito, mobiliario móvil o divisiones modulares. Su pertinencia dependerá de las configuraciones que se necesiten y de las características del proyecto.

Estas decisiones no siguen una prioridad universal. Una empresa puede necesitar ajustar sus salas, mientras otra requiere actualizar instalaciones antes de modificar la distribución.

Fuente: Shutterstock

Cómo planificar la remodelación con la oficina en funcionamiento

La remodelación de oficinas ocupadas requiere establecer qué actividades deben continuar durante los trabajos. Esa información forma parte del diagnóstico y debe incorporarse a la planificación y al cronograma de la obra.

El desarrollo del proyecto comprende la propuesta conceptual, el anteproyecto y los planos y especificaciones del proyecto ejecutivo. La división de la obra en fases se organiza sobre esas definiciones y las condiciones operativas de la empresa.

En un proyecto de remodelación de oficinas CDMX, trabajar por sectores o pisos es una alternativa que debe evaluarse según la distribución y el alcance de la intervención. Cada fase requiere coordinación con las áreas involucradas y condiciones seguras para quienes permanecen en el lugar.

Antes de establecer el calendario, conviene revisar:

*Sectores en uso: qué actividades deben mantenerse durante cada fase.

*Horarios de trabajo: qué tareas de la obra pueden programarse fuera de la jornada laboral, considerando las restricciones del edificio..

*Provisión de mobiliario: qué tiempos de entrega deben incorporarse, especialmente si hay elementos importados.

*Hitos de la empresa: qué fechas de expansión o inicio de actividades deben contemplarse.

Los plazos dependen también de la superficie, la complejidad y el estado del espacio. Por eso, una intervención puntual y una renovación completa requieren estimaciones propias, incluso dentro del mismo edificio.

Qué definir antes de comenzar: alcance, presupuesto y coordinación

El alcance debe precisar qué se modificará y qué permanecerá. Esa definición comprende las terminaciones, el equipamiento y las instalaciones incluidas en el proyecto. El presupuesto se construye sobre esas especificaciones, además de la superficie y la complejidad técnica.

Al comparar propuestas, conviene comprobar si incluyen los mismos trabajos y componentes. Una referencia por metro cuadrado puede servir como orientación, pero la cotización debe corresponder a las condiciones particulares de la oficina.

Diseño y obra pueden contratarse con un mismo equipo o mediante proveedores separados. El modelo integrado concentra la interlocución y la coordinación entre proyecto, ejecución y equipamiento. Su evaluación debe considerar qué responsabilidades abarca.

La contratación por etapas requiere precisar qué entrega cada parte y cómo se relaciona su trabajo con el siguiente encargo. La modalidad elegida dependerá de las políticas internas y de los recursos que la empresa destine a coordinar el proceso.

Fuente: Shutterstock

Una renovación que responda al uso de la oficina

La propuesta final debería explicar qué cambiará en la jornada de los usuarios: dónde podrán reunirse, qué opciones tendrán para tareas individuales y qué áreas de apoyo estarán disponibles. Esa lectura permite revisar el proyecto desde las actividades que motivaron la intervención.

Para una empresa que decide permanecer en su sede de CDMX, el diseño de oficinas corporativas debe concretarse en espacios acordes con esas necesidades y con las posibilidades del inmueble. La renovación tendrá así un propósito definido, más allá de actualizar la apariencia del lugar.