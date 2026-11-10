Becky G se une a Karol G en sus tres conciertos en CDMX

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Becky G acompañará a Karol G en las tres fechas del Viajando por el Mundo Tropitour en la Ciudad de México. El cartel de la gira, difundido en Instagram, incluye a la cantante mexico-estadounidense como invitada especial el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026.

Las dos artistas vienen de compartir escenario en el Estadio BBVA. Becky G abrió los conciertos de Monterrey del 6 al 8 de noviembre y, en la última noche, se sumó al espectáculo de Karol G para interpretar "MAMIII", el sencillo que lanzaron en 2022.

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Las tres funciones están programadas a las 9:00 de la noche en el Estadio GNP Seguros.

Al corte del 10 de noviembre, Ticketmaster mostraba poca disponibilidad para el viernes 13 y el sábado 14. La función del domingo 15 aparecía sin boletos disponibles.