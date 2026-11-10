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Becky G se une a Karol G en sus tres conciertos en CDMX

El cartel del Tropitour la anuncia como invitada especial del 13 al 15 de noviembre en el Estadio GNP

Por Pulso Online

Noviembre 10, 2026 12:27 p.m.
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Becky G se une a Karol G en sus tres conciertos en CDMX
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      Becky G acompañará a Karol G en las tres fechas del Viajando por el Mundo Tropitour en la Ciudad de México. El cartel de la gira, difundido en Instagram, incluye a la cantante mexico-estadounidense como invitada especial el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026. 

      Las dos artistas vienen de compartir escenario en el Estadio BBVA. Becky G abrió los conciertos de Monterrey del 6 al 8 de noviembre y, en la última noche, se sumó al espectáculo de Karol G para interpretar "MAMIII", el sencillo que lanzaron en 2022. 

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      Las tres funciones están programadas a las 9:00 de la noche en el Estadio GNP Seguros.

      Al corte del 10 de noviembre, Ticketmaster mostraba poca disponibilidad para el viernes 13 y el sábado 14. La función del domingo 15 aparecía sin boletos disponibles. 

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