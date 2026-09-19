Participa la Cruz Roja en simulacro
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RIOVERDE.- Elementos de la Cruz Roja participaron en el simulacro, en la evacuación segura de 840 alumnos y atención de pacientes con presuntos daños sufridos durante el desalojo.
Se llevó a cabo el simulacro con hipótesis de sismo, en el que participaron socorristas a bordo de las unidades 131 y 133, de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez 18 docentes y 290 alumnos evacuados.
Escuela Vicente Guerrero 250 alumnos y 10 docentes, Pedro Antonio de los Santos 300 alumnos y 18 docentes.
Así mismo también se acudió al ISSSTE donde se llevó a cabo el traslado simulado de 2 pacientes. Finalmente señalaron que se desarrolló sin incidentes el simulacro, dejando buenos resultados para poder atender una contingencia de este tipo.
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