Participa la Cruz Roja en simulacro

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RIOVERDE.- Elementos de la Cruz Roja participaron en el simulacro, en la evacuación segura de 840 alumnos y atención de pacientes con presuntos daños sufridos durante el desalojo.

Se llevó a cabo el simulacro con hipótesis de sismo, en el que participaron socorristas a bordo de las unidades 131 y 133, de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez 18 docentes y 290 alumnos evacuados.

Escuela Vicente Guerrero 250 alumnos y 10 docentes, Pedro Antonio de los Santos 300 alumnos y 18 docentes.

Así mismo también se acudió al ISSSTE donde se llevó a cabo el traslado simulado de 2 pacientes. Finalmente señalaron que se desarrolló sin incidentes el simulacro, dejando buenos resultados para poder atender una contingencia de este tipo.

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