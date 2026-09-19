logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Participa la Cruz Roja en simulacro

Por Carmen Hernández

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
A
Participa la Cruz Roja en simulacro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Elementos de la Cruz Roja participaron en el simulacro, en la evacuación segura de 840 alumnos y atención de pacientes con presuntos daños sufridos durante el desalojo. 

      Se llevó a cabo el simulacro con hipótesis de sismo, en el que participaron socorristas a bordo de las unidades 131 y 133, de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez 18 docentes y 290 alumnos evacuados.   

      Escuela Vicente Guerrero 250 alumnos y 10 docentes, Pedro Antonio de los Santos 300 alumnos y 18 docentes.  

      Así mismo también se acudió al ISSSTE donde se llevó a cabo el traslado simulado de 2 pacientes.  Finalmente señalaron que se desarrolló sin incidentes el simulacro, dejando buenos resultados para poder atender una contingencia de este tipo.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Transportistas callan sobre la inseguridad
      Transportistas callan sobre la inseguridad

      Transportistas callan sobre la inseguridad

      SLP

      Redacción

      No denuncian nada ante dirigente nacional de SSPCF

      En octubre iniciarían las obras de la rúa Valles-Tampico
      En octubre iniciarían las obras de la rúa Valles-Tampico

      En octubre iniciarían las obras de la rúa Valles-Tampico

      SLP

      Redacción

      Invitan a curso de elaboración de dulces
      Invitan a curso de elaboración de dulces

      Invitan a curso de elaboración de dulces

      SLP

      Carmen Hernández

      Construyen estatua de San Francisco de Asís
      Construyen estatua de San Francisco de Asís

      Construyen estatua de San Francisco de Asís

      SLP

      Jesús Vázquez