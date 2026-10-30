logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno prevé reducción de 33% en gasto por aguinaldos

Este año, el gasto por dicha prestación rondará los 800 millones de pesos, informó Noé Lara

Por Rubén Pacheco

Octubre 30, 2026 03:58 p.m.
A
Noé Lara Enríquez/Pulso

Noé Lara Enríquez/Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Derivado de la dimisión acumulada de alrededor de mil empleados de gobierno desde enero a la fecha, para diciembre próximo los compromisos patronales de aguinaldo tendrán una disminución estimada del 33 por ciento, informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

      Contextualizó que, al inicio de la administración actual la dependencia debía depositar hasta mil 250 millones de pesos por concepto de aguinaldo, prestación que este año rondará los 800 millones de pesos.

      Es decir, un decremento de 400 millones de pesos, equivalente una reducción porcentual del 33 por ciento.

      Atribuyó la medida ahorradora a la debida planeación del gasto correspondiente desde la Secretaría de Finanzas (Sefin), a fin de atender todos los compromisos con el personal, tanto sindicalizado como personal de confianza.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lara Enríquez subrayó que la Dirección de Recursos Humanos revisa de forma permanente la plantilla, en aras de analizar la justificación de personal en determinada dependencia, pues de lo contrario se le promueve para comisionársele a otra institución.

      "Sí (se tiene fecha para la entrega de aguinaldo), en la forma en que se ha venido entregando, los trabajadores deben estar tranquilos, y que van a recibir sus prestaciones sin ningún problema", expuso.

      LEA TAMBIÉN

      Admite Gallardo subejercicio y sobregiros en dependencias

      "Esto significa que no programaron bien su presupuesto", señaló el gobernador

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Marchan sindicalizados del IMSS por laterales de la 57
      Marchan sindicalizados del IMSS por laterales de la 57

      Marchan sindicalizados del IMSS por laterales de la 57

      SLP

      Pulso Online

      La Policía Vial implementa cierres momentáneos y abanderamiento

      Gobierno prevé reducción de 33% en gasto por aguinaldos
      Gobierno prevé reducción de 33% en gasto por aguinaldos

      Gobierno prevé reducción de 33% en gasto por aguinaldos

      SLP

      Rubén Pacheco

      Este año, el gasto por dicha prestación rondará los 800 millones de pesos, informó Noé Lara

      Sin subsidio, desaparecerían rutas de camiones: Margarito Terán
      Sin subsidio, desaparecerían rutas de camiones: Margarito Terán

      Sin subsidio, desaparecerían rutas de camiones: Margarito Terán

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Insiste en el apoyo estatal y señala que cinco líneas han perdido hasta 60% de sus pasajeros en dos años

      Admite Gallardo subejercicio y sobregiros en dependencias
      Admite Gallardo subejercicio y sobregiros en dependencias

      Admite Gallardo subejercicio y sobregiros en dependencias

      SLP

      Rubén Pacheco

      "Esto significa que no programaron bien su presupuesto", señaló el gobernador