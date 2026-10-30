Gobierno prevé reducción de 33% en gasto por aguinaldos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Derivado de la dimisión acumulada de alrededor de mil empleados de gobierno desde enero a la fecha, para diciembre próximo los compromisos patronales de aguinaldo tendrán una disminución estimada del 33 por ciento, informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Contextualizó que, al inicio de la administración actual la dependencia debía depositar hasta mil 250 millones de pesos por concepto de aguinaldo, prestación que este año rondará los 800 millones de pesos.

Es decir, un decremento de 400 millones de pesos, equivalente una reducción porcentual del 33 por ciento.

Atribuyó la medida ahorradora a la debida planeación del gasto correspondiente desde la Secretaría de Finanzas (Sefin), a fin de atender todos los compromisos con el personal, tanto sindicalizado como personal de confianza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lara Enríquez subrayó que la Dirección de Recursos Humanos revisa de forma permanente la plantilla, en aras de analizar la justificación de personal en determinada dependencia, pues de lo contrario se le promueve para comisionársele a otra institución.

"Sí (se tiene fecha para la entrega de aguinaldo), en la forma en que se ha venido entregando, los trabajadores deben estar tranquilos, y que van a recibir sus prestaciones sin ningún problema", expuso.