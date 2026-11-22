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Tras varias semanas de hermetismo en torno a su contenido, el Concejo Municipal de Villa de Pozos aprobó finalmente la propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027, documento que ahora deberá ser remitido al Congreso del Estado para su análisis, posible modificación y votación.

En un comunicado emitido ayer sábado, el órgano de gobierno reiteró que la propuesta de ley "no incluye aumento alguno en los rubros que representan una carga directa para la ciudadanía", pero, hasta ahora, no se ha informado el monto total de ingresos proyectado para el próximo año ni los principales ajustes que contiene la iniciativa.

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La falta de información pública en este sentido llamó la atención debido a que la Ley de Ingresos constituye uno de los instrumentos financieros más importantes para cualquier municipio, pues define cuánto y de dónde se obtendrán recursos para financiar obras, servicios públicos, programas y gasto operativo durante el ejercicio siguiente.

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Villa de Pozos deberá entregar su propuesta de Ley de Ingresos al Poder Legislativo antes de la fecha límite fijada por las comisiones Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, que es el 25 de noviembre.

Como referencia, la Ley de Ingresos vigente para 2026 autorizó recursos por 848 millones de pesos para Villa de Pozos. Además, el propio Anexo II de ese ordenamiento incluyó una proyección para 2027 de poco más de 882 millones de pesos, cifra que representaría un incremento cercano al cuatro por ciento respecto al ejercicio actual.