SLP

Cuatro árboles caídos tras lluvias en la capital

Personal municipal continúa en campo para atender reportes de árboles afectados por las precipitaciones.

Por Rolando Morales

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Cuatro árboles caídos tras lluvias en la capital

Las lluvias registradas la tarde del jueves en la capital potosina provocaron la caída de al menos cuatro árboles en distintos puntos de la ciudad, informó la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Cuadrillas municipales atienden caída de árboles

De acuerdo con el reporte del área de Parques y Jardines, las cuadrillas municipales realizaron el retiro de árboles caídos en las calles Ismael Salas, 18 de Marzo, Juventino Rosas y Lago de Chalco, mientras que en la zona de Jardines de Santiago se atendió un árbol que quedó inclinado y representaba un posible riesgo.

Medidas para liberar vialidades y prevenir riesgos

Las labores se llevaron a cabo para liberar vialidades y prevenir afectaciones a la ciudadanía, tras los reportes generados por las precipitaciones.

El personal municipal señaló que los equipos continúan en campo para atender cualquier otro reporte relacionado con árboles en riesgo o caídos a causa de las lluvias.

