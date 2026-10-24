Cuerpos sin identificar colapsan fosa común

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La Fiscalía General del Estado ha solicitado más de 60 espacios en la fosa común durante el segundo año de la administración municipal de Enrique Galindo Ceballos, una cifra que casi iguala las 70 solicitudes registradas durante los primeros tres años, informó Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

El funcionario explicó que más del 95 por ciento de los espacios de la fosa común son ocupados por la Fiscalía, que se encarga de depositar los cuerpos y entregar la documentación correspondiente. En el balance de los cinco años de la administración municipal, estimó que la dependencia ha solicitado alrededor de 150 espacios.

Ante la saturación de la fosa común del panteón de El Saucito, el Ayuntamiento tuvo que habilitar un área en el cementerio de Milpillas, donde históricamente no se había utilizado este tipo de espacios. Azuara señaló que la ocupación de este nuevo sitio responde a la necesidad de atender los casos que se han presentado ante el agotamiento de la capacidad en el cementerio tradicional.

Señaló que el municipio llegó a contabilizar alrededor de 200 a 250 espacios en la fosa común, y rechazó las versiones que apuntaban a una cifra de 600.

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Azuara precisó que la identificación de los cuerpos y los procedimientos para que puedan ser reclamados corresponden a la Fiscalía, no a Servicios Municipales. Agregó que el Ayuntamiento ha recibido dos oficios de la Fiscalía General de la República relacionados con personas desaparecidas, a los que respondió con información referente a dos espacios, mientras continúa la coordinación con las autoridades competentes.