Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Culminan 2025 BMW y GM con baja en la exportación

Así lo refieren datos del Inegi

Por Rolando Morales

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
Culminan 2025 BMW y GM con baja en la exportación

Durante el 2025, tanto BMW como General Motors (GM), ambos con presencia en el estado de San Luis Potosí, cerraron el año con una disminución en la exportación de vehículos ligeros, a diferencia de las cifras consolidadas del 2024, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos del Registro Administrativo de la Industria de Vehículos Ligeros (RAIAVL) de enero a diciembre del año pasado, BMW registró un total de 91 mil 490 unidades exportadas, 7.3 por ciento menos que en el 2024, cuando se registraron 98 mil 712.

En el caso de GM cerró el año con una exportación de 822 mil 858 unidades de vehículos ligeros, 1 por ciento menos que los 830 mil 820 exportados en 2024.

Para el caso de la producción total de vehículos ligeros, BMW cerró el año con un total de 95 mil 449 unidades, casi la misma que en 2024, cuando esta alcanzó las 95 mil 151 unidades producidas.

Mientras que GM registró a lo largo del 2025 un total de 857 mil 431 vehículos ligeros producidos, 3.6 por ciento menos que en 2024, cuando alcanzaron las 889 mil 72 unidades.

