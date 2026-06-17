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Cumple BMW diez años en la entidad potosina

Por Martín Rodríguez

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Cumple BMW diez años en la entidad potosina
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      Con 32 mil empleos indirectos generados, impacto a más de 220 mil beneficiarios de programas de responsabilidad social y 550 mil vehículos producidos hasta ahora, la planta de BMW Group México llegó este martes 16 a su décimo aniversario, desde la colocación de la primera piedra, anunció Klaus von Moltke, presidente y CEO de BMW Group, Planta San Luis Potosí. 

      A partir de la llegada de la planta de ensamble de vehículos, se incorporaron empresas de proveeduría de autopartes que abrieron el abanico de fuentes de empleo y por ello la planta se convirtió en un referente de innovación, competitividad y electromovilidad en México.

      Su operación contribuye a la generación de más de 32 mil empleos indirectos y ha beneficiado a más de 220 mil personas a través de programas de responsabilidad social.

      La siguiente etapa estará marcada por la producción de vehículos eléctricos Neue Klasse y baterías de alto voltaje a partir de 2027.

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      Es una historia de una década en la que la empresa comenzó a producir el BMW Serie 3, al que se incorporó el M2 y el Serie 2 Coupé, estos dos últimos producidos exclusivamente en México y exportados a clientes de todo el mundo, además del BMW M2 Racing y el BMW M2 CS, versiones de producción limitada.

      "Hace diez años comenzamos a construir una Planta; hoy vemos el impacto de haber construido una comunidad de talento, innovación y colaboración que ha contribuido al crecimiento de San Luis Potosí y al fortalecimiento de la industria automotriz mexicana. Lo más importante de esta historia no son únicamente los vehículos que producimos, sino las personas que han hecho posible este proyecto y las oportunidades que hemos creado juntos.", señaló Klaus von Moltke.

      Actualmente, BMW San Luis Potosí genera cerca de 3 mil 700 empleos directos más 32 mil indirectos, a través de proveedores, servicios especializados, logística, construcción, comercio y otras actividades vinculadas a la cadena de valor.

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