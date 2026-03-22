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Debe regularse más el uso de pirotecnia

Llama Torres Sánchez a que los municipios sean más “acuciosos”

Por Rubén Pacheco

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Debe regularse más el uso de pirotecnia

Luego de la explosión de pirotecnia en el municipio de Mexquitic de Carmona, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, urgió a que exista mayor corresponsabilidad entre los municipios, la iglesia y los organizadores.

“Esto nos da una enseñanza a la autoridad, sobre todo a la autoridad local-municipal, que sean muy acuciosos”, declaró.

El funcionario estatal dijo que, si bien los fuegos pirotécnicos forman parte del folklore y tradiciones en algunas regiones, dicho accidente evidencia la urgencia para que los municipios sean acuciosos en la regulación y autorización.

Sentenció que además de las indagatorias de la Coordinación Estatal de Protección Civil  y la municipal, la Fiscalía General del Estado (FGE) también abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

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Reconoció que, en las autorizaciones para el manejo de la pólvora el estado no siempre tiene conocimiento debido a la gran cantidad de eventos, por lo tanto, los ayuntamientos son los responsables de intervenir al respecto.

Afirmó que la CEPC se ha enfocado en las tareas de regulación y vigilancia, prueba de ello son los aseguramientos de artefactos pirotécnicos realizados en el último año.

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