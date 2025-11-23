Defiende Arreola reformar y luego hacer una consulta

El diputado Carlos Arreola Mallol, defendió la realización del foro “Inteligencia Artificial y su regulación ética en San Luis Potosí”, asegurando que no contradice las recientes reformas al Código Penal en la materia.

Esto luego de que se cuestionara la pertinencia de organizar el encuentro después de aprobarse la iniciativa, que tipifica como delito el uso de la inteligencia artificial para modificar documentos legales o crear imágenes y videos con fines delictivos, como denigrar a alguien o generar pánico colectivo.

Arreola Mallol señaló que “muchos opinólogos de escritorio” han cuestionado el proceso, pero reiteró que la reforma “ya pasó su proceso legislativo en comisiones, lo hablamos y después en el Pleno, fue mayoritario su amplio consenso”.

Sin embargo, apuntó que la inteligencia artificial “no se detiene ahí” y tiene implicaciones éticas, sociológicas e incluso físicas, por lo que el debate debe ser más amplio.

El diputado explicó que el foro busca promover “toda una ley completa” que regule aspectos éticos de estas tecnologías y destacó que San Luis Potosí es el primer estado en penalizar el uso doloso o violento de la inteligencia artificial.

Señaló que la intención es escuchar todas las voces y consolidar una legislación de avanzada, similar a la existente en la Unión Europea.

Sobre la urgencia de legislar, el morenista afirmó que ya existen casos de violencia mediante el uso de imágenes y rostros de personas, incluidos menores, en contenidos sexuales, por lo que la penalización inmediata era necesaria.

“El futuro es hoy, no hay que tenerle miedo a la novedad ni a la transformación”, dijo finalmente el diputado local

por Morena.