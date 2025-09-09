logo pulso
SLP

Defiende gobierno magistratura para José L. Ruiz Contreras

Lo que manda es la elección, señala Torres Sánchez

Por Rubén Pacheco

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Defiende gobierno magistratura para José L. Ruiz Contreras

Para J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, los cinco candidatos potosinos electos al Poder Judicial local, deberían ser confirmados en los cargos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque lo que “manda es la elección”.

Refirió lo anterior luego que un proyecto de sentencia de la Sala Superior del TEPJF considera declarar inelegible como magistrado local, a José Luis Ruiz Contreras por no cumplir con el plazo de separarse de su cargo público un año antes de la emisión de la convocatoria para la elección judicial.

Torres Sánchez opinó que lo que “manda es la elección”, por lo tanto, deberían ser ratificados las cinco candidaturas electas impugnadas, no sólo cuatro de ellas -como lo plantea la propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

El funcionario estatal se refirió a la elegibilidad de las magistraturas electas de Mónica Kemp Zamudio, Ángel Gonzalo Santiago, Arturo Morales Silva y Juan David Ramos Ruiz.

En entrevista, manifestó que habrá que esperar la determinación final de las y los magistrados electorales, porque lo que se conoce ahora, se trata de un proyecto, es decir, todavía no se toma una decisión.

“Creo que sesiona el próximo miércoles y hay que esperar a que emitan las decisiones finales, nosotros estamos atentos a que resuelva desde allá (Sala Superior del TEPJF)”, complementó.

