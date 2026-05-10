Demanda de CPKC contra el gobierno no prosperará: Torres

Aunque el Poder Ejecutivo del Estado se mantiene al tanto de cualquier determinación, no se vislumbra un panorama positivo en la demanda de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) contra el gobierno mexicano en materia ferroviaria, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Recientemente se reveló que CPKC interpuso un recurso legal contra México, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), al considerar la existencia de trato discriminatorio en proyectos prioritarios de trenes para pasajeros.

El funcionario estatal enfatizó que la información más reciente de la federación, refiere que el proyecto que pasará por territorio potosino, sigue firme y en desarrollo.

Subrayó que, en la actualidad el gobierno mexicano trabaja en atender cuestiones administrativas y legales sobre el derecho de vía, en algunos tramos férreos.

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Para Torres Sánchez, no existe un tema discriminatorio como lo alega la compañía transnacional, dado que al final el objetivo de la administración federal, es generar un transporte social, masivo, cultural y turístico.