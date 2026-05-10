Porcentaje de mujeres en direcciones, aún es bajo

Aunque cada vez más mujeres forman parte de la industria en San Luis Potosí, su presencia en puestos directivos continúa siendo baja, reconoció la presidenta de Canacintra San Luis Potosí, Imelda Elizalde Martínez, en el marco del Día de las Madres.

La dirigente empresarial señaló que actualmente la mayor participación femenina dentro del sector industrial se concentra en áreas operativas y técnicas, mientras que los espacios de liderazgo mantienen una menor representación de mujeres. “Actualmente en áreas directivas estamos todavía en números bastante bajos, sin embargo las partes operativas es el mayor volumen dentro de la industria”, declaró.

Ante este panorama y al hablar sobre maternidad y trabajo, Elizalde Martínez consideró que las empresas deben generar condiciones que permitan a las mujeres desarrollarse profesionalmente sin dejar de ejercer su maternidad, por lo que respaldó la instalación de salas de lactancia en centros de trabajo públicos y privados establecida en la nueva Ley Estatal de Lactancia Materna.

La presidenta de Canacintra afirmó que lo ideal sería que todas las empresas cuenten con estos espacios, aunque reconoció que las pequeñas y medianas empresas podrían enfrentar dificultades para implementarlos. “Hay gran industria en donde abarcan un volumen de operadoras, trabajadoras o de colaboradoras enormes, pero también hay Pymes que entre sus grupos de trabajo hay mujeres lactando.Entonces tenemos que buscar estímulos desde fuera que apoyen sobre todo a las Pymes a que esto no se convierta en un reto imposible de flanquear”.

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