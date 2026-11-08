Agua sucia y baches complican el paso en Periférico Norte

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Habitantes de la zona norte de la capital denunciaron que persiste un brote de agua sucia en Periférico Norte, a la altura del acceso al fraccionamiento Torremolinos, frente a Molinos del Rey, donde el escurrimiento continúa pese a que aparentemente se realizaron trabajos para desviar el líquido.

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De acuerdo con los vecinos, alguien levantó una tapa de registro y colocó piedras y tierra para conducir el agua hacia otro punto; sin embargo, la medida no resolvió la fuga y todavía hay escurrimientos y agua estancada. Además del mal olor, la situación representa un riesgo para quienes transitan a pie por el sector, particularmente para estudiantes de una escuela primaria cercana que deben cruzar por esa zona.

Ademas señalaron el deterioro de los accesos a Magueyes y Barrio Vergel, donde la acumulación de agua habría contribuido a desgastar el pavimento y formar baches. Algunos vecinos han colocado tierra, piedra y gravilla para intentar emparejar los tramos más dañados, pero las reparaciones improvisadas no han evitado que persistan hundimientos de hasta 10 centímetros, que pueden provocar accidentes a motociclistas y ciclistas.

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La denuncia se extiende a las laterales de Periférico Norte, en ambos sentidos, desde avenida Papagayos, en el extremo poniente, hasta el acceso al fraccionamiento Puerta Real, al oriente. Según el recorrido documentado, hay baches, hundimientos y tramos en malas condiciones que afectan tanto a automovilistas como a peatones y familias que caminan hacia las paradas del transporte público, particularmente las correspondientes a la línea 3 de Metro Red.

A la problemática se suma otro reporte de inundaciones de agua negra en el fraccionamiento Villa Esperanza, también en la zona norte. Los ciudadanos insistieron en que Interapas atienda los brotes de aguas residuales y que las autoridades responsables cumplan con la rehabilitación de las laterales de todo el Circuito Potosí, proyecto que, señalaron, se anunció desde finales de 2025 sin que hasta ahora se refleje una intervención integral en los tramos denunciados.