Desabasto de combustibles afecta a los transportistas

Por Martín Rodríguez

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Trabajadores de logística y empresarios potosinos del transporte están viviendo el caos del desabasto de combustibles en gasolineras de Petróleos Mexicanos (Pemex) del Pacífico, y esa es una consecuencia de que la paraestatal no está bien desde que se tiene uso de razón, informó el presidente nacional de la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram), Elías Dip Ramé.

   Si alguien planea un viaje largo, puede encontrar desabasto de combustible en las gasolineras del Pacífico, por desabasto de Pemex.

    De hecho, dijo que los transportistas se dieron cuenta de que faltó algo de combustible en la Ciudad de México, e incluso algunos compañeros suyos le han comentado que comenzó a escasear por horas, pero finalmente comenzó el abastecimiento. 

    “El problema es que sí ha faltado combustible, y en particular el diesel para camiones nuevos está escaseando, es decir la variedad de bajo azufre”. Encontraron en algunas gasolineras y en otras no hay.

   Agregó que el camión nuevo no puede utilizar un diesel de versión anterior porque el motor puede sufrir daño, y por ejemplo, afectaría la bomba de inyección.

    Aseguró que Pemex no está bien desde que tiene uso de razón, y todas son promesas de mejora, que vienen de los gobiernos de toda esta época, pero la manifestación principal del problema es la distribución de diesel de muy mala calidad, con muy alto contenido de azufre.

Añadió que los camiones nuevos no pueden tomar un diesel de fórmula anterior, porque los motores nuevos de Cummins tienen problema fuerte si se les suministra un combustible de gran cantidad de azufre. Precisa que el daño principal se encuentra en los inyectores y le sigue una serie de daños producto de un combustible que no es apto para las exigencias.

