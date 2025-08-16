Poco se denuncian ciberdelitos: EGC

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, señaló que se mantienen los operativos de ciber vigilancia a través de la Policía Cibernética Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); sin embargo, señaló que pocas veces se denuncian los delitos de esta índole.

“Yo creo que a nivel incidencia delictiva no se conoce muy bien, porque se denuncia muy poco, yo invitaría a la ciudadanía a denunciarlo, parece que son delitos intrascendentes, pero no”, así lo señaló el edil capitalino.

Advirtió que uno de los principales delitos es la extorsión a través de medios digitales, así como fraudes e incluso, casos de trata de personas en donde se ven involucrados menores de edad.

Ante esto, Galindo Ceballos afirmó que de forma continua realizan capacitaciones en planteles educativos de diversos niveles para advertir tanto al personal docente, como a los padres de familia y a los propios alumnos, sobre las diversas modalidades de ciberdelitos que se han registrado en la capital potosina a fin de generar la prevención adecuada.

Recientemente, la SSPC capitalina informó que la Policía Cibernética Municipal, detectó un nuevo caso de difusión ilícita de imágenes de índoles sexual, las cuales ascendían a un total de 6.05 gigabytes y contenía 9 mil 736 archivos entre fotografías y videos así como datos personales y perfiles en redes sociales de mujeres.

Estos archivos fueron identificados en labores de ciberdelitos en los que se logró asegurar el contenido sexual, explicito que era difundido mediante la plataforma MEGA. Posteriormente, se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República, para que se realicen las investigaciones correspondientes.