Desarrollo social y económico debe ser integral: Coparmex

Desarrollo económico sí, pero de la mano con más apoyos a la educación que incluyan a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), así como atención a la salud, seguridad pública, rehabilitación de la Zona Industrial y de los parques industriales de las demás regiones del estado, son algunos de los temas que deberán ser prioritarios en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 2026.

Así lo consideró el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, quien subrayó que “sin duda, el desarrollo social es un tema muy importante y relevante para tratar por parte de los gobiernos, pero éste, va de la mano con salud, educación, la seguridad y el desarrollo de la infraestructura”.

Dijo que, desde la perspectiva empresarial, será importante que en el 2026, se le siga apostando al desarrollo económico “pero de la mano de la educación. Yo creo que es importante que se cumplan los compromisos firmados por el Gobierno del Estado, como los apoyos a las universidades tecnológicas, los cuales presentan un rezago importante de recursos, al igual que sucede con la UASLP”.

Por otra parte, el empresario destacó las necesidades de rehabilitación a fondo de la Zona Industrial del Potosí; de las laterales de la carretera 57, así como destinar más apoyos a las zonas industriales de Matehuala, Rioverde y Ciudad Valles.

“También se deberá impulsar el desarrollo agrícola, ganadero y turístico de regiones como la Huasteca y en nuestra zona Media. Esto, de la mano de la integración de fideicomisos en donde formen parte tanto el Gobierno del Estado como los principales tributarios de los impuestos en cada uno de los rubros”, concluyó Ortuño

Díaz Infante.