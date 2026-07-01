Hubo necesidad de cerrar vialidades

Durante las lluvias del lunes, la Guardia Civil de Villa de Pozos aplicó diversos cierres a la circulación para evitar riesgos a peatones y conductores de vehículos en puntos inundados, aunque a primera hora de ayer martes, una veintena de vialidades principales del municipio ya se hallaba transitable.

Agentes de esta corporación y de su Dirección de Vialidad y Movilidad recorrieron diversos sectores del municipio antes, durante y después de la intensa lluvia del lunes y colocaron trafi tambos en puntos y accesos a vialidades que presentaron encharcamientos de consideración, aunque temporales.

A las 8:30 de la mañana de ayer martes, se informó que 19 vialidades principales de Villa de Pozos se hallaban transitables, entre las que se destacaron Camino a Santa Rita, José Hernández Guerra, Bosques de las Flores, Julián de los Reyes, 16 de Septiembre, avenida Seminario, calles 24, 30, 71 y 99 (esta última con encharcamientos leves), bulevar Las Mercedes y Acceso 5 a Santa Bárbara.

La Guardia Civil recordó a la población que, en presencia de lluvia, se debe disminuir la velocidad de los automotores, ampliar la distancia de seguridad respecto a otros vehículos, encender las luces, verificar previamente el estado de los limpiaparabrisas y respetar en todo momento los cierres viales y las indicaciones de los oficiales de tránsito.

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