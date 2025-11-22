Desde hace meses en la UPA, reportan desperdicio de agua

Habitantes de la Unidad Ponciano Arriaga (UPA) denunciaron una fuga de agua potable que permanece activa desde marzo o abril de este año, sin que el Interapas haya atendido el reporte, pesar de a múltiples solicitudes presentadas desde hace meses.

La fuga se ubica en Plaza del Maguey #1, donde comerciantes y residentes aseguran estar desesperados ante el constante desperdicio de agua limpia, la cual ya se observa en tonalidad sucia debido al estancamiento.

“Ya fuimos a los filtros, ya fuimos a Soledad y no hay respuesta. Ya no sabemos qué hacer”, expresó la señora Alfa, vecina del sector.

La también comerciante se quejó de que en este sector, a pesar de que su local es pequeño y su consumo es mínimo, el recibo llega por alrededor de mil 700 pesos, un monto que considera anormal. Asimismo, indicó que ella y su esposo constantemente limpian el área para evitar acumulación de agua e insalubridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Vecinos coinciden en que la fuga no es el único problema. En otro punto cercano a la colonia, señalaron otra filtración que también ha sido reparada de forma superficial: “Nada más le echan tierra y escombro, pero no arreglan bien. Llueve y vuelve a brotar”, explicó una de las habitantes.

Aseguraron que Interapas acudió, pero no dio solución e incluso los trabajadores les informaron que no podían intervenir, sin detallar el motivo.

Los habitantes recordaron que la Unidad Ponciano Arriaga pese a contar con un pozo que abastece a otras colonias, sufre baja presión de agua desde hace décadas. Algunos vecinos mencionaron que antes el agua llegaba hasta los tinacos, pero ahora solo reciben un “chorrito”.

Además, mencionaron que hace tres meses se reparó una bomba del pozo y el suministro mejoró ligeramente, pero actualmente bajo nuevamente la presión en la red, mientras en la red pública hay fugas sin reparar por parte de la autoridad.