Entra en operación pozo El Palmar

Después de permanecer fuera de operación desde el pasado 11 de noviembre, el pozo El Palmar, ubicado en el municipio de Villa de Pozos, fue rehabilitado este jueves por el organismo operador Interapas, lo que permitirá restablecer el suministro de agua en 14 colonias que resultaron afectadas durante más de una semana.

La mañana del jueves, el director general de Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, acudió al sitio para supervisar la instalación del nuevo equipo de bombeo, acompañado por representantes vecinales de las zonas perjudicadas. De acuerdo con el funcionario, el desperfecto fue localizado días atrás y requirió la extracción total del equipo dañado para sustituirlo por uno nuevo.

Hernández Delgadillo explicó que los trabajos concluirían entre la tarde y noche del mismo jueves y que, una vez completados, el suministro en red se regularizaría entre 48 y 72 horas después, iniciando por las colonias más cercanas al pozo y extendiéndose gradualmente hacia las más alejadas.

El área de influencia del pozo incluye a las colonias: Los Silos, El Palmar, La Herradura, San Xavier, Santa Bárbara, Residencial del Bosque, Poza Real, Monterreal, Ciudad 2000, Libertad Infonavit, San Cristóbal, Los Robles, Torre de Babel y Seminario Residencial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El director destacó que el nuevo equipamiento permitirá incrementar la capacidad de extracción de 62 a 72 litros por segundo, lo que podría mejorar la presión y constancia del servicio en sectores donde usualmente no llegaba con fuerza. También se comprometió a realizar supervisiones técnicas semanales para prevenir nuevas fallas.

Hernández Delgadillo señaló que la rehabilitación se realizó en coordinación con la Presidencia Municipal de Villa de Pozos, e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier falla o irregularidad en el servicio través de las redes oficiales de Interapas.