Nadie atiende fuga de aguas negras

Por Martín Rodríguez

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Nadie atiende fuga de aguas negras

En plena zona comercial del Centro Histórico, una persistente fuga de aguas negras de un drenaje de 30 años de antigüedad, ya lleva meses en el Pasaje Bocanegra, y es fecha que los comerciantes no logran que los particulares y el Interapas la arreglen.

La fuga se localiza en los locales del lado norte del Pasaje Bocanegra, entre el Pasaje Hidalgo y la calle Morelos. Del local comercial cerrado surge un líquido turbio que despide un olor a sustancias en estado de putrefacción. El flujo del agua residual es constante, y los peatones pisan y distribuyen el mal olor por toda la calle.

Los comerciantes tanto de la vía pública como establecidos explicaron que la fuga ya lleva varios meses, y por alguna causa, el agua del drenaje sale por las alcantarillas de un local comercial que se encuentra cerrado, justo detrás de una boutique muy conocida de la calle Hidalgo. 

Explican que desde hace mucho tiempo han solicitado ayuda para que revisen la red de drenaje, pero es fecha que el problema no se soluciona. El local comercial no se encuentra ocupado, pero el agua residual invade el espacio de los vendedores de la vía pública, algunos de ellos de conjuntos deportivos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta ahora se desconoce si la fuga únicamente es lo que surge a través de la presión del flujo de agua por las alcantarillas de ese local, o el drenaje de toda la calle está obstruido. 

Esa vialidad fue reconstruida en 1995, por medio de un programa de infraestructura conocido como “Potosinos Trabajando” y por entonces, fueron sustituidos la base hidráulica, las redes de drenaje sanitario y agua potable, los sistemas de distribución de cables de energía eléctrica, internet y televisión, el alumbrado público, los pisos de piezas de diferente tipo de piedra que sustituyeron los mosaicos característicos de esa zona peatonal y el mobiliario urbano.

