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Desfile de Xantolo reúne a 200 estudiantes en Palma de la Cruz

Estudiantes de varios planteles participaron en comparsas y concursos con premios en Palma de la Cruz.

Por Flor Martínez

Octubre 30, 2026 02:16 p.m.
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Desfile de Xantolo reúne a 200 estudiantes en Palma de la Cruz
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      En la comunidad de Palma de la Cruz se llevó a cabo el desfile de Xantolo, coordinado por las direcciones de Educación y Acción Cívica, así como de Cultura y Turismo, en el que participaron alrededor de 200 estudiantes de distintos planteles educativos, quienes conformaron comparsas y recorrieron las principales vialidades al ritmo de música huasteca.

      Desfile de Xantolo en Palma de la Cruz

      Los participantes portaron vestimentas de catrinas, catrines y personajes tradicionales. Al concluir el recorrido en la plaza de la comunidad, se realizaron concursos de comparsas y de catrinas y catrines, con una bolsa de 15 mil pesos en premios para los primeros lugares.

      Por otra parte, el Ayuntamiento también realizó el Bici-Rave del Terror, una rodada temática en la que participaron niñas, niños, jóvenes y adultos en bicicletas y patines, algunos de ellos disfrazados con personajes alusivos a Halloween y al Día de Muertos.

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      Bici-Rave del Terror en Soledad

      La actividad comprendió un recorrido de aproximadamente 16 kilómetros, con salida y llegada en la Plaza Principal de Soledad. La ruta incluyó Camino a Soledad, Acceso Norte, Providencia, San Pedro, Valentín Amador, carretera a Matehuala y las calles Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

      Al finalizar la rodada se entregaron dulces y gorras conmemorativas a los asistentes. También se realizó el concurso «Muñecos Chucky con Más Estilo», en el que participaron 15 figuras caracterizadas con distintos atuendos; los ganadores recibieron artículos de Chucky Store SLP.

      Las actividades concluyeron con la proyección al aire libre de la película Chucky (1988), primera entrega de la saga cinematográfica de este personaje de terror.

      Ambos eventos formaron parte del programa de actividades que el Ayuntamiento de Soledad realizó durante esta temporada de Día de Muertos.

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