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Van a proceso detenidos por multihomicidio en Alamitos

Enfrentarán prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria

Por Redacción

Octubre 30, 2026 01:52 p.m.
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Fotos: FGE

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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), a través de la Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, informó que obtuvo la vinculación a proceso de tres hombres, señalados por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en concurso real con delitos vinculados a la desaparición de personas.

      Lo anterior, tras la aprehensión por hechos ocurridos en la capital potosina, luego de presentar los datos de prueba correspondientes ante la autoridad judicial.

      Se trata de Jorge "N", Jesús "N" y César "N", quienes fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Policía de Investigación (PDI), al interior del centro penitenciario de La Pila, donde ya se encontraban recluidos por otros hechos delictivos.

      Como se informó el pasado 26 de octubre de 2026, la Unidad Especializada tuvo conocimiento de la desaparición de tres personas y desarrolló diversas diligencias de investigación para establecer las circunstancias de los hechos ocurridos el 18 de septiembre de ese año, cuando varias personas habrían ingresado a un domicilio de la colonia Alamitos, donde presuntamente las víctimas fueron privadas de la vida después de ser golpeadas en repetidas ocasiones.

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      Como parte de las acciones de búsqueda e investigación desplegadas por la Fiscalía potosina, personal de la institución localizó el cuerpo de una de las víctimas en un predio al norte de la ciudad.

      Asimismo, otros dos hombres fueron encontrados sin vida en el ejido Maravillas, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, quienes contaban con fichas de búsqueda desde el 19 de septiembre de 2026.

      El trabajo de investigación y seguimiento de la Unidad Especializada, en coordinación con la Policía de Investigación, permitió identificar a tres probables involucrados y obtener las respectivas órdenes de aprehensión.

      Durante la continuación del proceso penal, el agente del Ministerio Público presentó ante el Juez de Control los elementos recabados durante las investigaciones, con los cuales sustentó la probable participación de los tres imputados. Tras analizar lo expuesto, la autoridad judicial resolvió vincularlos a proceso.

      Además, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

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