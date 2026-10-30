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Llaman a prevenir accidentes en panteones de Villa de Pozos

Protección Civil y Guardia Civil Municipal insisten en precauciones para visitantes en panteones durante la celebración tradicional.

Por Leonel Mora

Octubre 30, 2026 02:13 p.m.
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Llaman a prevenir accidentes en panteones de Villa de Pozos
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      La visita a los panteones de Villa de Pozos con motivo del Día de Muertos movilizará a cientos de familias entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, por lo que autoridades municipales exhortaron a la población a seguir diversas medidas preventivas para evitar accidentes y contratiempos.

      Protección Civil emite recomendaciones para visitantes

      El director de Protección Civil, Miguel Ángel Llanas Texón, recomendó caminar con precaución entre las tumbas y evitar pisar lápidas, fosas o estructuras que pudieran encontrarse deterioradas. También pidió a los visitantes mantenerse hidratados, protegerse de la exposición prolongada al sol, depositar la basura en los espacios correspondientes y no dejar veladoras encendidas sin supervisión para prevenir incendios.

      Guardia Civil Municipal llama a vigilancia y respeto de normas

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      Por su parte, el director de la Guardia Civil Municipal, David Valdivia Carranza, llamó a mantener vigilancia permanente sobre niñas, niños y adultos mayores, además de respetar accesos, pasillos y salidas de emergencia para facilitar la movilidad dentro de los cementerios.

      Recomendó evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos que puedan representar un riesgo, así como ubicar al personal de seguridad y de Protección Civil para solicitar apoyo en caso de alguna emergencia.

      Las recomendaciones aplicarán para quienes acudan tanto al Panteón Municipal como al Panteón de El Panalillo y al "Jardín del Descanso", espacios donde se espera una importante afluencia de visitantes durante una de las tradiciones más significativas para las familias poceñas.

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