Pedaleando pide mesa técnica para revisar ciclovía en Carranza

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El colectivo Pedaleando SLP solicitó al Ayuntamiento de San Luis Potosí instalar una mesa técnica abierta para conocer y revisar el proyecto de ciclovía en la avenida Venustiano Carranza, luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos atribuyera el retraso en la ampliación de la infraestructura ciclista a las diferencias entre comerciantes y colectivos.

La organización aclaró que hasta el momento no conoce la propuesta elaborada por el Instituto Municipal de Planeación (Implan).

A través de un oficio dirigido al titular de la Dirección de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, el colectivo pidió que la reunión se realice antes del 15 de noviembre, fecha que considera importante para definir qué proyectos serán incorporados al presupuesto municipal de 2027. También solicitó que participen el Implan, organizaciones ciclistas y personas usuarias de las vialidades involucradas.

Entre los puntos que buscan revisar se encuentra el trazo de la ciclovía de Carranza, su longitud, el tipo de infraestructura, las medidas de separación y las soluciones previstas para los cruces e intersecciones. Asimismo, pidieron conocer si existe una propuesta para la Calzada de Guadalupe y cuáles serán las acciones para rehabilitar la red ciclista que ya se encuentra en funcionamiento.

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Pedaleando SLP señaló que el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 establece como meta la creación o rehabilitación de 131.56 kilómetros de ciclovías, distribuidos en 50 kilómetros para 2025, otros 50 para 2026 y 31.56 kilómetros para 2027. Sin embargo, de acuerdo con información del propio Ayuntamiento, durante 2025 y 2026 no se registraron contratos ni gasto destinado a este tipo de infraestructura.

La organización también recordó que el documento del Implan denominado Red de Movilidad Ciclista para el Municipio de San Luis Potosí, publicado en 2024, identifica como prioritaria la recuperación de las ciclovías existentes, al considerar que su rehabilitación requiere una inversión menor. Por ello, pidió que se precise cuánto recurso se destinará durante 2027 tanto a nuevas conexiones como al mantenimiento de la infraestructura actual.

La solicitud ocurre después de que Galindo Ceballos reconociera que, pese a más de 20 reuniones con comerciantes y colectivos ciclistas, no se han alcanzado acuerdos para ampliar la red. Uno de los principales puntos de desacuerdo es Carranza, donde se ha planteado retirar la infraestructura de uno de sus lados para habilitar un carril bidireccional, conservar estacionamientos y extender la conexión hacia Morales. Ante este escenario, Pedaleando SLP sostuvo que los colectivos no están frenando los proyectos, sino que buscan conocerlos y participar en su diseño antes de que se definan las obras y los recursos para el próximo ejercicio fiscal.