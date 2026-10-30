"Narcotienditas" se mudan a redes sociales
Entre 9 mil y 10 mil personas son detenidas anualmente por narcomenudeo tradicional
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Si bien al día se logran desarticular entre dos y tres puntos de venta de droga o "narcotienditas", los narcomenudistas operan bajo otras modalidades, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Describió que las y los vendedores comercializan los narcóticos movilizándose, es decir, en vehículo y motocicleta, sin embargo, en los últimos años han optado por comerciar en redes sociales.
Reveló que diariamente se detienen entre 25 y 30 personas vinculadas con este delito, sin considerar las aprehensiones de policías municipales. En tanto, al año el acumulado asciende entre 9 mil y 10 mil detenciones, complementó.
Afirmó que, de las quejas recabadas en las jornadas de "Enchúlame la Colonia", la ciudadanía expone distintos problemas como baches y falta de iluminación, no solo relacionadas con narcomenudeo.
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"Son entre cinco y 10 peticiones. Desde patrullamientos en ciertos horarios, atenciones en las escuelas, algunos pandilleros y algunos puntos de venta de droga, también nos han denunciado", concluyó.
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