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Cae hombre por caso de perros envenenados en la Condesa

Un hombre de 58 años fue detenido tras la muerte de dos perros envenenados en la colonia Condesa.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 01:47 p.m.
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Cae hombre por caso de perros envenenados en la Condesa
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      Un hombre de 58 años fue detenido por su probable relación con el presunto envenenamiento de perros en inmediaciones del Parque España, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, donde dos animales murieron luego de presentar malestares durante un paseo.


      El hombre, identificado extraoficialmente como Salvador, habría dejado cebos con sustancias tóxicas en la zona como una presunta represalia porque uno de sus familiares fue atacado por un perro días antes, de acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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      Los hechos fueron reportados el pasado 27 de octubre, cuando varios perros recibieron atención médica en una clínica veterinaria de la colonia Condesa por presentar síntomas de intoxicación. Dos de ellos fallecieron. Durante los recorridos en la zona, personal de la SSC y de la Brigada de Vigilancia Animal localizó un trozo de salchicha con una pastilla azul en su interior.
      A partir de las denuncias de vecinos y del análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2), los policías identificaron a un hombre que presuntamente habría dejado los cebos. La mañana de este viernes, los uniformados lo ubicaron en las inmediaciones de las calles Atlixco y Juan Escutia.
      Al marcarle el alto y efectuarle una revisión preventiva, el hombre comenzó a insultar y agredir físicamente a los policías, por lo que fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público. La SSC informó que el antecedente de la supuesta agresión contra uno de sus familiares forma parte de las líneas de investigación.
      El detenido quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que determinarán su situación jurídica y continuarán con las indagatorias por el presunto maltrato animal. Hasta el momento, su posible responsabilidad en la colocación de los cebos deberá establecerse con las pruebas recabadas durante la investigación.

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