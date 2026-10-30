Plazas de confianza aumentan en Villa de Pozos

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Para el gobierno de Villa de Pozos, mantener las 693 plazas actuales de su nómina tendrá un costo promedio de alrededor de 351 mil 700 pesos por trabajador al año, o 29 mil 300 pesos mensuales por plaza.

Villa de Pozos incremento plazas confianza 2026

La totalidad de los puestos corresponde a personal de confianza, ya que Villa de Pozos no cuenta con plazas de base ni trabajadores sindicalizados, debido a que el municipio es de reciente creación y aún no existe una estructura sindical propia dentro de la administración municipal.

En el Presupuesto de Egresos de Villa de Pozos, el Capítulo 1000 de Servicios Personales pasó de 181 millones 82 mil 857 pesos en 2025 a 243 millones 726 mil 474 pesos en 2026, un incremento cercano a 62.6 millones de pesos, pues las plazas laborales, todas de confianza, crecieron de 515 a 693, es decir, un incremento de 178 puestos de trabajo.

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Expansión operativa para servicios públicos básicos

La expansión de la plantilla no se concentró en mandos superiores o áreas administrativas, sino en dependencias operativas vinculadas directamente con la prestación de servicios públicos básicos como aseo público, recolección de residuos, alumbrado público, parques y jardines, mantenimiento urbano, infraestructura, comercio y otros servicios esenciales que era necesario fortalecer.

En otras palabras, esta expansión se orientó a construir la capacidad operativa necesaria para atender las necesidades diarias de servicios de aproximadamente 208 mil habitantes que residen en 51 mil 948 viviendas de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).