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UASLP identifica pareja que robó celulares a estudiantes

Una pareja se hizo pasar por empleados de empresa de internet para sustraer los aparatos

Por Rubén Pacheco

Octubre 30, 2026 02:06 p.m.
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UASLP identifica pareja que robó celulares a estudiantes
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      La semana pasada, la UASLP identificó al interior de la zona universitaria poniente (ZUP) a una pareja de un hombre y una mujer que se hicieron pasar por empleados de una compañía de internet o fibra óptica, a fin de sustraer con engaños los celulares de dos estudiantes.

      Así lo informó Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien matizó que, aunque se suscitó en la institución pudo suceder en otro lugar.

      En semanas pasadas, la casa de estudios publicó un comunicado donde recomendaba a la comunidad universitaria reforzar las medidas de seguridad, derivado de la identificación de personas ajenas a la institución que realicen "peticiones inusuales".

      El directivo universitario expuso que, al parecer los delincuentes les solicitaron a los alumnos que les facilitaran sus dispositivos para descartar que tuvieran virus, y estos los entregaron para una revisión. Los falsos empleados se los llevaron a verificar, pero ya no regresaron.

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      Refirió que, con independencia de dicho incidente, la ZUP ya reforzó las medidas de seguridad, consistentes en cerrar algunos accesos para que las estudiantes, los docentes, empleados y personas externas ingresen solo por tres entradas.

      "No hubo más situaciones, pero sí se detectó una persona, creo que dos: un hombre y una mujer que se hicieron pasar por funcionarios de una compañía de internet o de fibra óptica, y como suele suceder en esas cosas, digo fue dentro de la universidad, pero pudo ser en cualquier lugar", concluyó.

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