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Difieren inicio del juicio por el caso Rich

La defensa pide revisar la prisión preventiva de los tres procesados

Por Martín Rodríguez

Octubre 30, 2026 01:52 p.m.
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Difieren inicio del juicio por el caso Rich
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      La audiencia de inicio del juicio oral contra Francisco N., Ulises N. y Nancy Aurora N., procesados por el incidente ocurrido el 7 de junio de 2024 en el centro nocturno Rich, se difirió debido a la discusión sobre si deben permanecer en prisión preventiva.

      La audiencia estaba programada para el pasado 26 de octubre y fue reprogramada para el 3 de noviembre.

      Para este jueves estaba prevista una audiencia en la que se discutiría si el juzgado penal de primera instancia mantiene la prisión preventiva como medida cautelar para evitar que los tres procesados se sustraigan de la acción de la justicia.

      La defensa considera inadecuado que permanezcan en prisión y plantea la necesidad de revisar el tiempo transcurrido desde su detención, sin que se haya dictado una resolución definitiva sobre su responsabilidad.

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      En contraparte, familiares de las víctimas consideraron que, independientemente del juicio de amparo, el proceso debe avanzar para determinar la responsabilidad de quienes, por acción u omisión, pudieron haber intervenido en los hechos.

      En el incidente, diez jóvenes resultaron heridos y dos fallecieron al caer tras el colapso de un barandal de cristal de la plaza Alttus, mientras esperaban la presentación de un youtuber en el Rich.

      En la audiencia de revisión de la medida cautelar se determinará si los tres procesados permanecen en prisión preventiva o si se les impone una medida distinta.

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