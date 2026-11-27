¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Pese a los recientes descensos de temperatura, las escuelas de Soledad de Graciano Sánchez no han recibido nuevas indicaciones para modificar los horarios de entrada y salida de los estudiantes, por lo que se mantienen las medidas de tolerancia que comenzaron a aplicarse desde septiembre, al inicio del ciclo escolar.

Así lo señaló Velia Guadalupe Castro Granja al indicar que las autoridades educativas municipales señalaron que hasta el momento la Secretaría de Educación no ha enviado un nuevo oficio con disposiciones para la temporada invernal.

Explicó que el último documento recibido establece que los alumnos del turno matutino pueden ingresar hasta las 8:30 horas, mientras que los planteles del turno vespertino concluyen actividades a las 18:00 horas, media hora antes del horario habitual.

Indicó que, aunque se esperaba una nueva disposición ante el descenso de las temperaturas, hasta ahora no existe una notificación oficial que establezca otro ajuste, por lo que los planteles continuarán trabajando bajo los horarios vigentes desde el arranque del ciclo escolar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a las afectaciones por el frío, dijo que no se han recibido reportes de ausentismo escolar relacionado con las bajas temperaturas ni de casos de enfermedades respiratorias entre los estudiantes que hayan repercutido en la asistencia a clases.

En ese sentido, dijo que las escuelas permanecerán a la espera de nuevas indicaciones de las autoridades educativas, mientras continúan aplicando las medidas de tolerancia en los horarios de ingreso y salida.