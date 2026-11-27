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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona rechazó los señalamientos sobre un supuesto endeudamiento del Gobierno de San Luis Potosí y aseguró que la administración cuenta con finanzas sanas para cubrir los compromisos laborales del cierre de año, para lo cual destinará más de cuatro mil 950 millones de pesos.

El mandatario detalló que 950 millones de pesos corresponden al pago de pensionados, mientras que otros cuatro mil millones de pesos se utilizarán para cubrir aguinaldos y prestaciones de los trabajadores de las distintas dependencias estatales, incluidos los elementos de las corporaciones policiales.

Afirmó que, pese a las versiones sobre presuntas deudas de la administración, los recursos están disponibles para cumplir con estas obligaciones. “Estamos contentos de tener finanzas sanas, a pesar de que muchísimos panfletos han estado manejando siempre que el Gobierno del Estado tiene deudas, que están endeudados, es totalmente falso”, declaró.

Gallardo Cardona también sostuvo que su administración logró atender el deterioro financiero que enfrentaba el sistema estatal de pensiones cuando asumió el gobierno, situación que atribuyó a la administración anterior.

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Aseguró que actualmente existen condiciones para garantizar los pagos correspondientes.

El gobernador afirmó que el cumplimiento de estas obligaciones forma parte de la atención a los derechos laborales de los trabajadores estatales y reiteró que las dependencias gubernamentales cuentan con cobertura financiera para solventar los compromisos de fin de año.