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Persiste fuga en Las Piedras; Interapas dejó zanjas abiertas

Vecinos denuncian que el organismo inició trabajos desde mayo, pero la reparación no se concretó

Por Pulso Online

Junio 15, 2026 08:51 a.m.
A
Persiste fuga en Las Piedras; Interapas dejó zanjas abiertas

A casi tres semanas de que personal de Interapas inició trabajos en la colonia Las Piedras, vecinos denunciaron que la fuga de agua en la calle Caliza, entre Obsidiana y Granito, sigue sin ser reparada y que las excavaciones realizadas permanecen abiertas, lo que representa un riesgo para peatones y automovilistas.

Los habitantes recordaron que el organismo acudió al lugar entre el 25 y 26 de mayo para intervenir la red hidráulica, luego de una denuncia pública sobre una fuga que llevaba cerca de un año sin ser atendida.

Sin embargo, señalaron que tras abrir varios hoyos en la vía pública, las cuadrillas abandonaron el sitio sin concluir los trabajos. De acuerdo con los vecinos, cuando se les cuestionó sobre el avance de la obra, los trabajadores respondieron que estaban a la espera de material para continuar con la reparación.

Aseguran que dicho material nunca llegó y que desde entonces no han vuelto a observar labores en la zona, mientras el desperdicio de agua continúa.

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Además del problema de la fuga, los habitantes manifestaron su preocupación por las zanjas abiertas, ya que representan un peligro para personas que transitan por el lugar y para conductores que circulan por la zona, especialmente durante la noche o en caso de lluvias.

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Los vecinos hicieron un llamado a Interapas para que concluya la reparación pendiente y atienda las condiciones de seguridad generadas por las excavaciones que permanecen abiertas desde finales de mayo.

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