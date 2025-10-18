DIF Municipal y alcalde se unen vs. cáncer de mama

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la presidenta del DIF Municipal Estela Arriaga Márquez, destacó la importancia de la prevención y la detección oportuna al recordar que “cada revisión, cada atención médica a tiempo, puede marcar la diferencia entre la vida y la pérdida”.

Encabezó un momento de reflexión, esperanza y unión, con beneficiarias de tops, pelucas oncológicas, prótesis mamarias y turbantes, en el que reafirmó que “el cáncer no sólo se enfrenta con tratamientos, sino también con amor, empatía y acompañamiento”. Invitó a todas las mujeres potosinas a hacer del autocuidado un acto cotidiano de amor propio. En su intervención, el alcalde Enrique Galindo Ceballos reiteró el compromiso de seguir acercando campañas gratuitas de detección, información y apoyo emocional para quienes viven esta lucha a que sea más sencilla, “no olvidemos que tenemos una lucha diaria para prevenir y contener”.

Ambos agradecieron a quienes se solidarizan con las sobrevivientes de cáncer de mama y quienes aún enfrentan esta enfermedad, y aseguraron que con el DIF Municipal se pueden sentir acompañadas dado que existe una gran red de solidaridad y amor a su alrededor. Finalmente invitaron a acudir a la Ruta de la Salud, donde se pueden detectar los primeros hallazgos para dirigirlas a una mejor atención.