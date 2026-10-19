logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Torres Sánchez "no sabe" si estará en la boleta

El funcionario estatal dijo que mantiene su compromiso con la administración actual

Por Rubén Pacheco

Octubre 19, 2026 09:45 a.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Alberto Martínez-Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Alberto Martínez-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      "No lo sé", respondió J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, al ser cuestionado sobre sí aparecerá como candidato en las boletas del próximo proceso electoral 2026 2027.

      De la misma forma, confesó que todavía no considera la posibilidad de sustituir en el Poder Ejecutivo al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien manifestó recientemente su intención de contender en los comicios del 2027.

      Previo a comparecer ante la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, el funcionario estatal declaró que su agenda está en la administración del Gobierno del Estado.

      "La agenda del gobernador son las causas de la gente y esas mismas causas siguen siendo nuestra agenda", declaró.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Admitió que, aunque varios integrantes del gabinete legal y ampliado tienen pretensiones de competir en las elecciones, todavía ninguno ha expresado con claridad dicha intención.

      "Sin embargo, los tiempos legales que establece la norma aún no llegan. Así es que vamos a esperar tranquilos, y de momento, atender toda responsabilidades", remató.

      LEA TAMBIÉN

      De cara al 2027, Torres Sánchez se dice listo (video)

      No obstante, afirmó que por ahora mantiene su atención en las tareas de gobierno

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Propone MC transporte gratuito el día de las elecciones
      Propone MC transporte gratuito el día de las elecciones

      Propone MC transporte gratuito el día de las elecciones

      SLP

      Samuel Moreno

      La medida podría convertirse en un incentivo para la participación ciudadana, dice Gama Basarte

      Cuestiona Villa Gutiérrez cifras de Cruz Roja sobre siniestros viales
      Cuestiona Villa Gutiérrez cifras de Cruz Roja sobre siniestros viales

      Cuestiona Villa Gutiérrez cifras de Cruz Roja sobre siniestros viales

      SLP

      Rolando Morales

      Se destaca la avenida Salvador Nava como zona con mayor incidencia y el uso del celular como principal factor de riesgo.

      Diferencias políticas afectarían a la inversión: Galindo
      Diferencias políticas afectarían a la inversión: Galindo

      Diferencias políticas afectarían a la inversión: Galindo

      SLP

      Rolando Morales

      El alcalde pide dialogo, pues advierte que los recientes conflictos pueden afectar la percepción que se tiene de la entidad

      Reporta Ssa 45 casos de dengue; no hay defunciones
      Reporta Ssa 45 casos de dengue; no hay defunciones

      Reporta Ssa 45 casos de dengue; no hay defunciones

      SLP

      Rubén Pacheco

      Los municipios de Ébano y Santa Catarina concentran la mayoría de contagios en 2026