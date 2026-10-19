Torres Sánchez "no sabe" si estará en la boleta

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"No lo sé", respondió J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, al ser cuestionado sobre sí aparecerá como candidato en las boletas del próximo proceso electoral 2026 2027.

De la misma forma, confesó que todavía no considera la posibilidad de sustituir en el Poder Ejecutivo al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien manifestó recientemente su intención de contender en los comicios del 2027.

Previo a comparecer ante la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, el funcionario estatal declaró que su agenda está en la administración del Gobierno del Estado.

"La agenda del gobernador son las causas de la gente y esas mismas causas siguen siendo nuestra agenda", declaró.

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Admitió que, aunque varios integrantes del gabinete legal y ampliado tienen pretensiones de competir en las elecciones, todavía ninguno ha expresado con claridad dicha intención.

"Sin embargo, los tiempos legales que establece la norma aún no llegan. Así es que vamos a esperar tranquilos, y de momento, atender toda responsabilidades", remató.