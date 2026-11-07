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Recibieron alcaldías 6.3% menos de la federación

La SHCP aplicó la diminución derivado de fórmulas establecidas en la legislación fiscal

Por Rubén Pacheco

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Recibieron alcaldías 6.3% menos de la federación
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      El año pasado, las participaciones federales pagadas a los municipios de San Luis Potosí, correspondientes a fondos e incentivos, sufrieron afectaciones en un 6.3 por ciento, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

      De acuerdo con la auditoría 1759 de la cuenta pública 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pagó al estado 5,913 millones 724 mil 678.05, relativo al también llamado Ramo 28.

      Sin embargo, la dependencia federal aplicó afectaciones por 372 millones 581 mil 016.06, derivado de fórmulas establecidas en la legislación fiscal.

      Por ende, San Luis Potosí, recibió una cantidad neta de 5,541 millones 143 mil 661.99 pesos, es decir, una disminución o afectación del 6.3 por ciento.

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      Del neto, la SHCP depositó 3,656 millones 931 mil 149.34 del Fondo General de Participaciones; 1,111 millones 403 mil 981 pesos del Fondo de Fomento Municipal; 235 millones 867 mil 429.40 pesos del Fondo de Fiscalización y Recaudación; y 64 millones 080 mil 149.20 pesos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

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      Así como 94 millones 439 mil 606.05 pesos de Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; 283 millones 426 mil 488 pesos del Fondo del Impuesto Sobre la Renta; 12 millones 368 mil 541.60 pesos del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

      En tanto, 67 millones 659 mil 817.40 pesos de Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; y 14 millones 966 mil 500 pesos por Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles.

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