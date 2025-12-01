logo pulso
Divide opiniones cierre de calle por árbol de Navidad

Por Leonel Mora

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
El cierre de calle Ignacio López Rayón que cruza a un costado de la Presidencia Municipal de Villa de Pozos, con motivo de la instalación del árbol navideño monumental, ya generó comentarios a favor y en contra por parte de la población.

Algunos reconocen los esfuerzos del gobierno municipal por crear un buen ambiente navideño en la plaza principal y sus alrededores, mientras que otros prevén mayor caos vial en la ya de por sí ahorcada movilidad de la cabecera municipal.

Desde el pasado sábado 29 de noviembre, el gobierno de este municipio informó que, hasta nuevo aviso, la calle de López Rayón, que cambia de nombre a “Jardín Hidalgo” a la altura de la plaza principal, permanecerá cerrada “debido a maniobras técnicas” en el tramo que va de la calle Saturnino Cedillo a Hermenegildo Galeana.

Las y los conductores que transitan sobre López Rayón de oriente a poniente, con la intención de llegar hasta Julián de los Reyes, deberán continuar por Saturnino Cedillo hasta llegar a la calle de Los Rodríguez y doblar en esta última a la izquierda para regresar a Julián de los Reyes.

El gobierno poceño no precisó cuándo se abrirá de nueva cuenta el tramo ahora bloqueado, pero algunos residentes de la cabecera municipal criticaron que a lo largo de este 2025, las autoridades han privilegiado la organización de festejos por encima de las necesidades elementales 

de movilidad.

