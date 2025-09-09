Dos mil estudiantes poceños participarán en desfile patrio

Más de dos mil estudiantes de 20 instituciones diferentes participarán el 16 de septiembre en lo que será el primer desfile cívico de Villa de Pozos, ya como municipio libre, informó la Dirección de Educación Municipal de esa demarcación.

Mientras tanto, sigue pendiente definir el operativo vial y de seguridad que se aplicará para la celebración de tradicional Grito de Dolores en la cabecera municipal.

El desfile conmemorará el aniversario número 215 del inicio de la lucha por la Independencia de México respecto del dominio del Imperio Español, lucha que culminó hace 204 años, el 27 de septiembre de 1821.

De acuerdo con el director de Educación Municipal, Omar García Oliveros, este evento cívico marcará “un precedente en el municipio, al ser la primera vez que se organiza un desfile de esta magnitud en Villa de Pozos. Durante el recorrido, los contingentes estarán acompañados de carros alegóricos y se contará con la participación de diversas corporaciones de seguridad cuyos elementos garantizarán el orden y bienestar de las y los asistentes”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El funcionario agregó que el desfile significará “un momento de unión, identidad y orgullo patrio para la población poceña, con el objetivo de fomentar en niñas, niños y jóvenes el amor por la historia de México y el respeto a los símbolos patrios”.

Cabe señalar que, a una semana de que se realice el desfile, el Concejo Municipal de Villa de Pozos no ha revelado qué cierres de vialidades se aplicarán para las fiestas conmemorativas de la independencia de México.