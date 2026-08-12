Dos partidos nuevos podrían participar en los comicios de 2027

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El proceso electoral de 2027 podría contar con dos nuevos partidos políticos nacionales en San Luis Potosí. Somos México y PAZ solicitaron ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) su inscripción para participar en los comicios locales, aunque por ahora su incorporación aún está sujeta a la revisión del organismo.

El Ceepac tiene hasta el 15 de agosto para recibir las solicitudes. Una vez concluido ese plazo, contará con 15 días naturales para revisar los expedientes y determinar si los partidos cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Electoral del Estado. La resolución está prevista para finales de agosto.

Entre los documentos que deben acreditar se encuentran la constancia de su registro nacional o la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, además de su emblema, declaración de principios, programa de acción y estatutos.

También deberán informar sobre la integración de su comité directivo en San Luis Potosí y señalar el domicilio oficial de éste.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Si durante la revisión se detectan omisiones, los partidos podrán ser requeridos para completar la documentación antes de que el Pleno determine la procedencia de las solicitudes. En caso de obtener la inscripción, ésta tendrá efectos a partir del 15 de septiembre de 2026 y deberá asentarse en el libro de registro correspondiente dentro de las 24 horas siguientes a la resolución.

La eventual incorporación de Somos México, encabezado por Xavier Nava Palacios y PAZ, partido que aún no define su estructuración interna, también modificaría el reparto del financiamiento público de 2026.