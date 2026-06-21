San Luis, vulnerable a sequías

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El doctor en Arquitectura Sustentable, Edgar Hilario Piña Hernández, advirtió que San Luis Potosí se encuentra entre las regiones más vulnerables del país frente a los efectos de la sequía, un fenómeno que, señaló, ha incrementado su frecuencia en los últimos años y que continuará representando un desafío para la población debido a las condiciones climáticas propias de la entidad y a los efectos del cambio climático.

¿Cómo se manifiesta la sequía en San Luis Potosí?

En el marco de la conferencia "Estrategias de adaptación a la sequía desde un enfoque urbano y periurbano para la ciudad de San Luis Potosí", explicó que la sequía no se limita a la ausencia de lluvias, sino que puede manifestarse en distintas etapas. Detalló que primero aparece la sequía meteorológica, caracterizada por la falta de precipitaciones; posteriormente puede derivar en sequía hidrológica, cuando disminuyen los niveles de ríos y cuerpos de agua, y finalmente en sequía agrícola, afectando directamente la vegetación y los sistemas productivos. Cuando estas condiciones se prolongan, dijo, surgen impactos sociales y económicos de gran alcance.

Indicadores y vulnerabilidad en San Luis Potosí

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Piña Hernández recordó que en 2024 todo el territorio potosino registró algún nivel de sequía, mientras que la zona metropolitana y diversas regiones del estado alcanzaron categorías consideradas extremas y excepcionales. Además, destacó que los indicadores de la Comisión Nacional del Agua ubican a San Luis Potosí con altos niveles de vulnerabilidad ambiental, económica y social frente a este tipo de fenómenos.