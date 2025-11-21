El CEP se solidariza con quienes pararán

El Consejo Empresarial Potosino (CEP) se solidarizará con los campesinos y transportistas que paralizarán carreteras este lunes, ahora sí también en territorio local, anunció el presidente del organismo, Héctor D’Argence Villegas.

Dijo que son solidarios con la iniciativa de los transportistas y los agricultores, porque no es posible que el gobierno no escuche a quienes mueven este país, sobre todo porque los transportistas y los agricultores representan la columna vertebral que mueve este país en el sector primario.

“Ellos nos alimentan pero no les tenemos consideración”.

Agregó que no es comprensible por qué la presidente de la república Claudia Sheinbaum no les abre las puertas y tienen tiempo solicitando entrevistas.

Precisó que como Consejo Empresarial Potosino, serán solidarios a pesar de las dificultades que les representa el bloqueo, pero recordó que finalmente todo México está afectado por este gobierno.

Aseguró que lo más grave es la dificultad que va generando el cambio de reglas, al que se agrega la inseguridad y todo de que implica que ya no es posible salir de casa con tranquilidad sin el temor de que haya violencia ya sea hasta por usar el carro o caminando.

Dijo que serán afectados la producción, el transporte de productos terminados o materia prima, el transporte de personal, los conductores que se mueven en automóviles. “Las pérdidas van a ser millonarias para la industria y el comercio, pero los transportistas y los que estarán bloqueando también pagarán las consecuencias de cómo se está gobernando”.