El desempleo subió durante junio: Inegi

Al primer semestre de este año, el desempleo en San Luis Potosí creció casi un punto porcentual en un mes, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de ocupación en la entidad fue de 96.4 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que implica una tasa de desempleo de 3.6 por ciento.

Esto implicaba un incremento de .8 por ciento con respecto a mayo pasado, cuando se registró un desempleo de 2.8 por ciento.

El indicador del desempleo correspondiente al medio año fue el segundo más alto de este 2026, sólo detrás de enero de este año, con 4.2 por ciento.

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El nivel de desempleo en el sexto mes rompió un techo del tres por ciento, pues entre febrero y mayo pasados, el indicador no superó ese porcentaje.

El descenso del indicador del Inegi coincidió con los resultados del informe sobre el empleo formal registrado por el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que también registró una baja de poco más de tres mil empleos formales.

Hasta junio pasado, en la entidad se habían registrado 480 mil 907 plazas de esta naturaleza, la cifra más baja en lo que va de 2026.

En mayo, la cifra de empleos formales en San Luis Potosí se redujo a 484 mil 061, de dos mil 033 empleos.

En dos meses, entre abril y junio, el estado perdió cinco mil 187 empleos formales registrados ante el Seguro Social.

Por actividad económica, la mayor pérdida mensual de empleos se registró en el campo, con tres mil 002 plazas menos con respecto a mayo, seguida del transporte, que perdió 800 empleos. En tercer lugar se ubicaron los servicios gubernamentales, en donde hubo 485 plazas menos.