logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Limitada, colaboración con FGR en tráfico de “huachicol”: fiscal

Por Rubén Pacheco

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Limitada, colaboración con FGR en tráfico de “huachicol”: fiscal

Si bien existe coordinación permanente para la investigación de delitos del fuero federal, en el tráfico de combustible –huachicol son mínimas las colaboraciones con la Fiscalía General de la República (FGR), informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Después de acudir a la Mesa de Paz y Seguridad, adujo que la Policía Federal Ministerial de la delegación de la FGR, suele llevar a cabo averiguaciones de forma autónoma en este tipo de ilícitos 

Explicó que, si la Policía de Investigación (PDI) y las corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizan aseguramientos de hidrocarburos, se proceda con la cooperación para remitir las indagatorias a la FGR, pues corresponden a delitos federales. 

Expuso que, si bien la institución nacional de procuración de justicia no ha solicitado apoyo de la FGE, la Guardia Civil Estatal (GCE) es la corporación que suele colaborar en ese tipo de intervenciones. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

No hay coordinación con Gobierno, reconoce EGC
No hay coordinación con Gobierno, reconoce EGC

No hay coordinación con Gobierno, reconoce EGC

SLP

Rolando Morales

Próceres católicos deben ser ejemplo para la juventud
Próceres católicos deben ser ejemplo para la juventud

Próceres católicos deben ser ejemplo para la juventud

SLP

Martín Rodríguez

Descartan existencia de puntos ilegales para permisos de circulación
Descartan existencia de puntos ilegales para permisos de circulación

Descartan existencia de puntos ilegales para permisos de circulación

SLP

Samuel Moreno

La GCM, de Soledad confirma que el municipio está exento de esta práctica

Limitada, colaboración con FGR en tráfico de “huachicol”: fiscal
Limitada, colaboración con FGR en tráfico de “huachicol”: fiscal

Limitada, colaboración con FGR en tráfico de “huachicol”: fiscal

SLP

Rubén Pacheco