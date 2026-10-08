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El IFSE aún no revisa recursos de evento de Ruth

El Dip. Gámez Macías evitó pronunciarse sobre posible fiscalización

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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El IFSE aún no revisa recursos de evento de Ruth
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      La reunión que congregó a empresarios, funcionarios y alcaldes con la senadora Ruth González Silva en Matehuala, durante un día y horario laboral, no tendrá por ahora una solicitud de revisión ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE). 

      El presidente de la Comisión de Vigilancia, Luis Fernando Gámez Macías, evitó pronunciarse sobre una posible fiscalización. El encuentro ocurrió el pasado lunes 5 de octubre y generó cuestionamientos por la participación de servidores públicos durante su jornada laboral y la posibilidad de que se utilizaran recursos públicos. Gámez señaló que, de acuerdo con lo revisado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), tenía entendido que se trató de un tema institucional.

      El legislador reconoció que en las imágenes a las que tuvieron acceso aparecían empresarios, funcionarios y el alcalde de Matehuala. Por ello, consideró que corresponde a los participantes aclarar de qué se trató la reunión. Sobre una posible revisión del IFSE, respondió que por el momento no se metería en ese tema.

      En cambio, Gámez Macías aprovechó el cuestionamiento para responder al alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, luego de señalar que le habría dicho que le tienen miedo. "No le tenemos miedo. Lo que le tenemos es respeto a San Luis Potosí", afirmó.

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      El diputado sostuvo que Galindo debería hacerse a un lado si pretende participar en una contienda electoral y dejar el espacio a alguien que pueda trabajar de tiempo completo por la ciudad. Consideró "inadmisible" que San Luis Potosí padezca mientras el alcalde "ande siempre de viaje" y añadió que tampoco sería justo para él, pues mientras quiere ser candidato se le continúa exigiendo desempeñarse como presidente municipal.

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