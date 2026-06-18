El nepotismo frena alianza Verde-Morena

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La diferencia de criterios entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre el nepotismo mantiene sin definición una eventual coalición para la elección de gubernatura en San Luis Potosí, luego de que la dirigencia nacional morenista confirmara que la restricción para familiares de gobernantes en funciones es una norma interna que no necesariamente comparten sus aliados políticos.

Durante la presentación del proceso conjunto para designar coordinaciones estatales, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, fue cuestionada sobre las condiciones para que la alianza entre Morena, PVEM y Partido del Trabajo (PT) se replique en San Luis Potosí.

La dirigente respondió que la prohibición para que participen familiares de quienes gobiernan actualmente forma parte de las reglas de Morena, pero no de manera obligatoria de los partidos aliados.

Hernández Mora señaló que las diferencias entre las fuerzas políticas forman parte del diálogo permanente entre las dirigencias nacionales y sostuvo que la definición de candidaturas y coaliciones se abordará cuando inicien formalmente los tiempos electorales. "El tema de San Luis respecto a la coalición será en otro momento", afirmó.

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El posicionamiento ocurre en medio de las especulaciones sobre una eventual candidatura de la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, rumbo a la sucesión gubernamental de 2027. En diversas ocasiones, dirigentes del Partido Verde han sostenido que una posible postulación de la legisladora no constituiría nepotismo al tratarse de una candidatura sometida a la decisión de las

y los votantes.