logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El nepotismo frena alianza Verde-Morena

Esto, para la elección de gubernatura en SLP

Por Ana Paula Vázquez

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
A
El nepotismo frena alianza Verde-Morena
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La diferencia de criterios entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre el nepotismo mantiene sin definición una eventual coalición para la elección de gubernatura en San Luis Potosí, luego de que la dirigencia nacional morenista confirmara que la restricción para familiares de gobernantes en funciones es una norma interna que no necesariamente comparten sus aliados políticos.

      Durante la presentación del proceso conjunto para designar coordinaciones estatales, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, fue cuestionada sobre las condiciones para que la alianza entre Morena, PVEM y Partido del Trabajo (PT) se replique en San Luis Potosí.

      La dirigente respondió que la prohibición para que participen familiares de quienes gobiernan actualmente forma parte de las reglas de Morena, pero no de manera obligatoria de los partidos aliados.

      Hernández Mora señaló que las diferencias entre las fuerzas políticas forman parte del diálogo permanente entre las dirigencias nacionales y sostuvo que la definición de candidaturas y coaliciones se abordará cuando inicien formalmente los tiempos electorales. "El tema de San Luis respecto a la coalición será en otro momento", afirmó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El posicionamiento ocurre en medio de las especulaciones sobre una eventual candidatura de la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, rumbo a la sucesión gubernamental de 2027. En diversas ocasiones, dirigentes del Partido Verde han sostenido que una posible postulación de la legisladora no constituiría nepotismo al tratarse de una candidatura sometida a la decisión de las 

      y los votantes.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Critica diputada rechazo a consejos hídricos municipales
        Critica diputada rechazo a consejos hídricos municipales

        Critica diputada rechazo a consejos hídricos municipales

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        García Martínez señaló falta de voluntad política tras la decisión del Congreso

        ¿Qué dice la declaración patrimonial de Tomás Zavala?
        ¿Qué dice la declaración patrimonial de Tomás Zavala?

        ¿Qué dice la declaración patrimonial de Tomás Zavala?

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El diputado del PT presume relojes Cartier y Rolex, pero asegura que sus ingresos provienen de actividades empresariales

        Video | Crecen denuncias por saltos en nuevo megapuente
        Video | Crecen denuncias por saltos en nuevo megapuente

        Video | Crecen denuncias por "saltos" en nuevo megapuente

        SLP

        Flor Martínez

        Automovilistas reportan grietas y deterioro en partes no intervenidas que representarían riesgos

        Hay dos denuncias más por malversaciones en Ssa: Gallardo
        Hay dos denuncias más por malversaciones en Ssa: Gallardo

        Hay dos denuncias más por malversaciones en Ssa: Gallardo

        SLP

        Rubén Pacheco

        Señaló que será la FGE la que determine cómo continuarán las investigaciones para lograr el resarcimiento del daño