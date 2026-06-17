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El SAT confirma pagos del Inpode a dos empresas

Por Jaime Hernández

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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El SAT confirma pagos del Inpode a dos empresas
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      Aunque el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, calificó de "totalmente errónea" la información de que el Instituto Potosino del Deporte (Inpode) pagó 67.8 millones de pesos para la transmisión de los partidos del Mundial y los eventos en torno a ellos organizados por su administración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó la validez de las operaciones.

      El mandatario descalificó la información publicada por este medio de que a través del Inpode, se pagó esa suma a las empresas Grupo Manufacturero Unido del Valle SA de CV y Tracción en Publicidad SA de CV.

      Gallardo Cardona dijo que las facturas de estos movimientos fueron reemplazadas por otras de montos distintos.

      "Deben sacar una información correcta y no estar mintiendo", dijo el mandatario.

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      Sin embargo, de acuerdo a la herramienta de verificación de comprobantes fiscales digitales por internet, del SAT

      (https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/) validó la existencia de las 4 facturas mencionadas en la nota, con los mismos datos del emisor y receptor de los documentos, así como por los montos establecidos en la información.

      Esta herramienta requiere de los registros federales de causantes del contratante y del prestador de servicios, así como del folio fiscal que aparece en la factura, datos que coinciden con los que 

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