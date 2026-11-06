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Reporta BNI 360 oportunidades de negocio

El encuentro reunió a más de 100 expositores y vinculó a proveedores con empresas de la Zona Industrial.

Por Martín Rodríguez

Noviembre 06, 2026 12:04 p.m.
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Reporta BNI 360 oportunidades de negocio
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      Empresarios de San Luis Potosí generaron 360 oportunidades de negocio durante el encuentro de Business Network International (BNI), que reunió a más de 100 expositores, informó Marco Badena, presidente local de la organización.

      El dirigente explicó que las reuniones entre empresas, conocidas como B2B, permitieron establecer contactos comerciales y avanzar en negociaciones que se encontraban detenidas.

      Señaló que compradores y vendedores también se vincularon con empresas de la Zona Industrial, con la intención de incorporar proveedores y establecer alianzas comerciales.

      De acuerdo con Badena, durante el congreso se realizaron miles de conexiones entre los participantes. Entre los expositores hubo proveedores de distintos giros industriales y prestadores de servicios interesados en ampliar sus relaciones de negocio.

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      El programa incluyó la participación de conferencistas como Oso Trava, quien abordó la toma de decisiones empresariales y la importancia de asumir nuevos retos para impulsar el crecimiento de las compañías.

      Otros ponentes hablaron sobre las alianzas comerciales y el fortalecimiento de las cadenas de suministro como vías para ampliar las oportunidades de las empresas.

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