Reporta BNI 360 oportunidades de negocio

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Empresarios de San Luis Potosí generaron 360 oportunidades de negocio durante el encuentro de Business Network International (BNI), que reunió a más de 100 expositores, informó Marco Badena, presidente local de la organización.

El dirigente explicó que las reuniones entre empresas, conocidas como B2B, permitieron establecer contactos comerciales y avanzar en negociaciones que se encontraban detenidas.

Señaló que compradores y vendedores también se vincularon con empresas de la Zona Industrial, con la intención de incorporar proveedores y establecer alianzas comerciales.

De acuerdo con Badena, durante el congreso se realizaron miles de conexiones entre los participantes. Entre los expositores hubo proveedores de distintos giros industriales y prestadores de servicios interesados en ampliar sus relaciones de negocio.

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El programa incluyó la participación de conferencistas como Oso Trava, quien abordó la toma de decisiones empresariales y la importancia de asumir nuevos retos para impulsar el crecimiento de las compañías.

Otros ponentes hablaron sobre las alianzas comerciales y el fortalecimiento de las cadenas de suministro como vías para ampliar las oportunidades de las empresas.