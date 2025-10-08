logo pulso
SLP

En entredicho, el desplegado sobre ataques a la prensa

Por Redacción

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
En entredicho, el desplegado sobre ataques a la prensa

El desplegado titulado “Alto a los ataques a la libertad de expresión y agresiones a periodistas de San Luis Potosí”, difundido este martes en redes sociales y medios, atribuido a más de 20 comunicadores locales, generó controversia luego de que uno de los presuntos firmantes, Omar Xavier Gallegos Moreno, negó haber autorizado su nombre y se deslindó públicamente del documento.

“Me deslindo de esta batalla que ustedes traen entre sí. No me metan, no me mezclen. Gracias”, publicó el periodista en su cuenta de Facebook junto a la imagen del desplegado, difundido como inserción pagada y en el que se responsabiliza directamente al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, de “atentar contra la libertad de prensa”.

El documento menciona casos de periodistas como Anahí Torres, y denuncia supuestos actos de hostigamiento y campañas de desprestigio por parte del Gobierno estatal.

Sin embargo, Gallegos explicó posteriormente, que sí recibió un llamado solicitándole apoyo con la firma, pero aclaró que su participación estaba condicionada a conocer previamente quiénes firmarían.

“Mi acuerdo fue que dependería de quiénes participarían y que me mostrarían la lista antes, para asegurarme de que fueran periodistas de San Luis”, explicó, al tiempo de precisar que no volvió a tener comunicación con la persona que le hizo la solicitud.

