CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Estado

DIF Municipal apoya a una enferma mental

PCM también brindó asistencia en el traslado de la señora

Por Jesús Vázquez

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
DIF Municipal apoya a una enferma mental

El DIF Municipal apoyó a una mujer adulta que se encontraba en situación de calle, con discapacidad mental y problemas de adicción que no recibía ninguna atención médica, además de que solía agredir a las personas que pasaban cerca de ella, por lo que fue ingresada a una clínica psiquiátrica en la capital del  estado. 

La señora solía encontrarse de manera constante en el cajero automático ubicado en la calle de Reyes esquina con 16 de Septiembre, lo que generó preocupación entre la ciudadanía y motivó la intervención del DIF Municipal para salvaguardar su bienestar.

Tras realizar el procedimiento correspondiente de localización de redes familiares, proceso que inició en el mes de mayo del presente año, el departamento de Trabajo Social llevó a cabo las gestiones necesarias, y fue trasladada a la capital potosina, donde ingresó a la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña”, a 

fin de que reciba atención médica especializada.

En este proceso se contó con el valioso apoyo del médico psiquiátrico, Rubén Concepción Reynaga Navarro del Hospital General de Matehuala, quien facilitó el ingreso de la paciente a la clínica psiquiátrica en colaboración de Protección Civil, quienes brindaron asistencia durante el traslado de la señora.

